الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم المنوفية»: السبت يوم عمل مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

مدير تعليم المنوفية
مدير تعليم المنوفية

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن يكون السبت المقبل يوم عمل رسمي بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس، بمناسبة بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

وأكدت الدكتورة أماني قرني، مدير المديرية، على ضرورة  تعاون الجميع لتوفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية لضمان المرور بامتحانات منتصف العام الدراسي  على الوجه الأكمل خاصة في ظل التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا.

كما شددت على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب واستخدام الطلاب للأدوات الخاصة بهم ومنع تداولها بينهم  خاصة زجاجات المياه والكمامات الطبية والأدوات المكتبية  منعا لانتشار العدوى.

 وناشدت قرني أولياء الأمور بعدم التجمع بالمحيط الخارجي للجان منعا لانتشار العدوى وفتح بوابات المدارس لدخول الطلاب في الأفنية المدرسية حفاظا على سلامتهم.

محافظة المنوفية منتصف مدارس اجتماع امتحانات العام الدراسي اجراءات المرور التعليم الفنى

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