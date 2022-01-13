محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للمشروع القومي لتطوير الراهب

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير المناطق الغير مخططة والمواقع المقترح استثمارها بمدينة شبين الكوم، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، والمستشار الهندسى للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الأعمال الإنشائية للعمارات السكنية بقرية الراهب المقام على مساحة 15,7 فدان، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويضم المشروع عدد 19 عمارة (أراضي + 10 أدوار علوية) بإجمالي عدد وحدات 1672 وحدة سكنية بعدد سكان مستهدف 6688 مواطنا، وسيتم تنفيذ المشروع على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير وسيضم العديد من الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن كريم لجميع شرائح المواطنين.

وأشار المحافظ أنه تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضارية لرصف الطريق من مدخل قرية الراهب وصولاً للعمارات السكنية، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بضرورة المتابعة المستمرة لتوصيل المرافق لتلك العمارات السكنية والعرض عليه فوراً في حالة وجود أي معوقات لتذليلها.

كما تم تفقد عدد من المواقع والأراضي بمدينة شبين الكوم وذلك لبحث إمكانية سبل الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المواطنين لإقامة مشروعات تنموية وخدمية، كما تفقدا ميدان الإسعاف الجديد والذي يعد أكبر ميادين العاصمة.

وأشار المحافظ الي أهمية الميدان في المساهمة في إضفاء مظهر حضاري وإحداث سيولة مرورية بالمنطقة، حيث تم تزويد الميدان بشبكة ري حديثة إلكترونية لري المساحات الخضراء وتركيب البرجولات والمقاعد الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية، كما تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمستوى الإنشاءات والتجهيزات والأعمال التجميلية بالميدان والتي تساهم في تحقيق لمسة حضارية وجمالية.

فيما تم تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بشارع دنشواي ومتفرعاته بالعزبة الغربية ، وأشار المحافظ أن تم تطوير المنطقة بالكامل من خلال تنفيذ أعمال رصف وتركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك وبلاعات مياه الأمطار فضلاً عن مد وتدعيم خطوط مياه الشرب والصرف الصحي واستبدال كشافات أعمدة الإنارة بكشافات ليد جديدة مما ساهم في إحداث نقلة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بقرية ميت خاقان ، حيث من المقرر تطوير الطريق بالكامل من إزالة البلدورات القديمة والمتهالكة وإنشاء بلدورات جديدة و سيتم رصفها ببلاط الإنترلوك مع إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإعادة رصفها من جديد، وجاري حالياً إزالة البلاطات الخرسانية القديمة بالجزيرة الوسطى بالشارع وسيتم إنشاء جزيرة وسطي جديدة وزرع أعمدة إنارة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالي بالطريق ، فيما تم متابعة أعمال التطوير بشارع أنور السادات بكفر المصيلحة، حيث جارى أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط المياه بالشارع بطول 800 متر، ووجه المحافظ الشركات المنفذة بتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة.