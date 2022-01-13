الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الأوروبى لإعادة الإعمار» يوجه 51% من استثماراته للتمويل الأخضر خلال 2021

الأوروبي لإعادة الإعمار
الأوروبي لإعادة الإعمار

حقق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستوى قياسيا للتمويل الأخضر بلغ 5.4 مليار يورو، بما يوازي 51 في المائة من إجمالي حجم أعماله، البالغة قيمته 10.4 مليار يورو خلال عام 2021 المنصرم.

وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو، في بيان اليوم الخميس، إن "هذه النتائج الممتازة تؤكد تفاني البنك القوي لمواصلة دعم عملائه في أعقاب الوباء، وكذلك التزامه بإزالة الكربون عن الاقتصادات، وتمكين الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص ودعم الإصلاحات".

وحقق التمويل الأخضر الذي قدمه البنك في عام 2021 قفزة كبيرة، إذ لم يمثل سوى 29 في المائة من إجمالي تمويلات البنك في عام 2020، في إطار نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر (GET) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويحقق التمويل الأخضر، الذي يقدمه البنك، الالتزامات المزدوجة الأخيرة بمواءمة جميع استثماراته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن الحد من تغير المناخ بحلول نهاية العام الجاري، وهو قرار اتخذه مجلس محافظي البنك في الاجتماع السنوي في يوليو الماضي لجعل أغلبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025.

وخلال قمة المناخ (COP 26) التي عقدت في نوفمبر 2021 في جلاسكو، حدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا كيف يخطط لدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في مناطقه من خلال مضاعفة حشد تمويل المناخ من القطاع الخاص بحلول عام 2025.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مستثمر رائد في تمويل المناخ في بعض أكثر الدول اعتمادًا على الوقود الأحفوري في العالم، مستهدفا دعمها في تخطيط وتنفيذ انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ومن بين النجاحات العديدة التي حققها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج "المدن الخضراء" Green Cities، وهو برنامج بيئي حضري قيمته 5 مليارات يورو أصبح يشمل 53 مدينة خلال خمس سنوات من إطلاقه، ليساعدها على معرفة التحديات البيئية وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة وتدابير السياسات.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلن، في نوفمبر الماضي، عن مضاعفة حجم برنامجه، مخصصا 2 مليار يورو أخرى للاستثمار في البنية التحتية الحضرية الخضراء على مدى العامين المقبلين، وكان سجل التمويل الأخضر لعام 2021 عنصرًا رئيسيًا في تسجيل ثاني أعلى حجم أعمال سنوي إجمالي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الإطلاق، حيث سجل رقما قياسيا بلغ 11 مليار يورو في عام 2020، بتعزيز استثماراته من خلال الإقراض الطارئ في بداية جائحة Covid-19.

وبلغ العدد الإجمالي لمشاريع البنك في عام 2021، 413 مشروعًا مقارنة بـ411 في عام 2020، وارتفعت حصة استثمارات القطاع الخاص أربع نقاط مئوية إلى 76 في المائة، كذلك ارتفع الاستثمار السنوي المبلغ المتاح للعملاء من كيانات أخرى غير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب المشاركة المباشرة للبنك- إلى 1.8 مليار يورو من 1.2 مليار يورو في عام 2020.

وجمع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 1.2 مليار يورو من أموال المانحين لدعم عملياته في عام 2021، وهو شريك منفذ مهم للاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح متعدد الأطراف للبنك، كما ساهم الشمول والتحول الرقمي، وهما أولويتان استراتيجيتان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بخلاف البيئة الخضراء ، بشكل كبير في نجاح البنك في عام 2021.

واستحوذت المشروعات الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين على 35 في المائة من المشاريع الموقعة خلال العام، أي ما يقرب من ضعف الحد الأدنى المستهدف البالغ 18 في المائة.

ومع إطلاق استراتيجيتين جديدتين مترابطتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في نوفمبر، يهدف البنك الآن إلى دمج مكونات المساواة بين الجنسين في 40 في المائة على الأقل من عملياته بحلول نهاية عام 2025، وربع سنوي للبنك.

لندن البنك الأوروبي الأوروبي لإعادة الإعمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بمركز أشمون

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 وأرقام الاستفسار عن التطعيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت في كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب