590 مرشحًا لانتخابات نقابة المهندسين.. بينهم 9 على منصب النقيب

انتهت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات من أعمال اليوم الأول لاستلام استمارات المهندسين المرشحين على كافة المستويات التنظيمية المطلوبة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأكد المهندس أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أنه قد تم التجهيز والاستعداد جيدا للعملية الإلكترونية للترشح بالنقابة العامة وبكل النقابات الفرعية للمهندسين خلال الفترة الماضية، حيث تم تدريب الجهاز الفني والإداري المسئولين عن إجراءات عملية الترشح على أعلى مستوى، مضيفا أن هذه المجهودات والتي أثمرت نتائجها عن نجاح اليوم الأول لميكنة ترشح السادة المهندسين بشكل يليق بنقابة المهندسين المصرية.

وشدد السيد أن أعمال لجنة تلقي طلبات المهندسين المرشحين تبدأ يوميا من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٦ مساءا ولمدة أسبوعين وتستمر عملية استلام ملفات الترشح أيضا خلال يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار السيد إلى أن اليوم الأول قد شهد إقبالا ملحوظا، ما يؤكد رقي وتنافسية انتخابات النقابة لعام ٢٠٢٢ ، حيث أكد أن إجمالي المرشحين لليوم الأول كان عدد ٥٩٠ مهندسا ومهندسة على كافة المراكز النقابية، حيث ترشح على منصب نقيب المهندسين ٩ مهندسين وفيما يخص عضو مجلس شعبة فوق وتحت السن فقد ترشح عدد ١٨٩ مهندسا ومهندسة لكافة الشعب الهندسية السبع، أما بالنسبة لعضو مجلس نقابة فرعية ٢٨٨ مهندسا، كما ترشح على منصب رئيس نقابة فرعية ٥٦ مهندسا بكافة النقابات الفرعية، وأخيرا أكد أن الأعضاء المكملين للجمعية العمومية للنقابة كان إجمالي ما ترشح على هذا المركز ٤٨ مهندسا ومهندسة وفي كافة التخصصات الهندسية.

وجاءت أسماء المرشحين على منصب النقيب كالتالي المهندس هانى ضاحى، المهندس أحمد عثمان، المهندس عبد الله عبد المنعم سالم، المهندس حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم، المهندس فيصل محمود عوض حسنين، المهندس أيمن فتحي حسين بطيشة، المهندس طارق محمد عزت النبراوي، المهندس عزت عرفه حسن جمعه ، والمهندس سيد محمد شحاته أحمد.

كما اختتم السيد حديثه موجها الشكر للدكتور معتز طلبه رئيس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة للمهندسين وكذلك كل اللجان الفرعية بالمحافظات على ما بذلوه من مجهودات كبيرة خلال استقبال وتيسير كل الإجراءات الفنية والقانونية للمهندسين المتقدمين للترشح على كافة المراكز النقابية بانتخابات ٢٠٢٢.