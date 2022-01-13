بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الرابعة بتمريض المنيا

استكمالًا لجولات الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا التفقدية، التي يقوم بها لمتابعة سير أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي يؤديها طلاب كليات الجامعة، وكذا طلاب كليات القطاع الطبي والذين يؤدون اختباراتهم إلكترونيًا هذا العام، حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاختبارات الالكترونية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض في مادة "صحة المجتمع" والتمريض النفسي".

واطمأن رئيس الجامعة على حسن انتظام الامتحانات والتجهيزات الملائمة التي اتخذها مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وكذا متابعة جميع الأعمال التقنية بقاعاته، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب من قبل المُكلفين بمتابعة سير أعمال الامتحانات؛ لضمان استقرار الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء احترازية مناسبة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي، وما اتخذته جامعة المنيا، من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

رافق رئيس الجامعة ونائبه خلال الجولة التفقدية، الدكتورة عزة حافظ، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية، والدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.

وكان الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الصيدلة بالامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، والتي أداها طلاب الفرقة الأولي بمركز الاختبارات الإلكترونية في مادة "النباتات العطرية"؛ وذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الامتحانات الإلكترونية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب في تطبيق النظام الجديد خلال إجراء الاختبارات الإلكترونية.

كما قام رئيس الجامعة خلال جولته بتفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى والثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات في مادتي "الرسم بالحاسب" و"أساسيات تكنولوجيا"؛ للاطمئنان على التزام الكلية بمقاييس الجودة للورقة الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لإداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية.