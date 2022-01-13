الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل لقاء خدمة المواطنين برئاسة محافظ مطروح (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

عقد اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، لقاء خدمة المواطنين في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها والحرص على حلها وتلبية مطالبهم، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف أبراهيم سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية.

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وعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، جهود متابعة شكاوى ومشكلات المواطنين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، حيث تم تقديم مساعدات لعدد ٧٤ مواطنا، مع الرد على الشكاوى الواردة وحلها بنسبة ٨٧% وذلك من إجمالى ٢٩٣ شكوى تم الرد وحل ٢٥٥ شكوى مع متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المعنية.

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وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء لمديرية التضامن الإجتماعى على إصدار معاش تكافل وكرامة لأحد المواطنين لوجود بتر بكف اليد، موجها لمجلس مدينة مطروح بعمل طبقة أساس لرفع منسوب شارع ٢٤ خلف الغرباوى متفرع من علم الروم لحين الانتهاء من تحويل شبكة الكهرباء من هوائي إلى أرضى ورصف الشارع وذلك لتيسير حركة المواطنين.

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كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة لمعاينة الشارع الموازى لشريط السكة الحديد بمنطقة عزبة السلام أمام مسجد أبو الأنبياء، واتخاذ الإجراء اللازم لرفع منسوبه خاصة مع تجمع مياه الأمطار به، وذلك لتيسير حركة السيارات والمواطنين كمدخل رئيسي للمنطقة.

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وخلال الاجتماع وجه محافظ مطروح كذلك لشركة الكهرباء بعمل المعاينات والمقايسات لعدد ثلاثة تجمعات ومخاطبة وزارة الكهرباء لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بالوزارة مع رفع كفاءة شبكة الكهرباء بتجمع ابساط التابعة لقرية الفخرى ببرانى ومراجعة جهد المحول وذلك لتوفير حياة كريمة لمواطنى التجمعات الصحراوية والتيسير عليهم.

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وشدد محافظ مطروح على دراسة المنطقة الأزهرية بمطروح لإمكانية إنشاء فصل للمكفوفين بطريقة برايل وتوفير مصحف وكمبيوتر يعلمان بطريقة برايل ومقترح توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الأزهرية بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتأهيل الكوادر اللازمة مع تدريب المدرسين على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعليم المكفوفين بالمحافظة، موجها لجميع المديرين ورؤساء المدن بالاهتمام الدائم بمشاكل المواطنين والعمل على حلها لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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محافظ مطروح التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة المركز التكنولوجي مشاكل المواطنين

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وائل لطفي

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