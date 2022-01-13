الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 300 ألف طفل بالشرقية بمبادرة الكشف عن فقدان السمع لحديثي الولادة

فحص السمع
فحص السمع

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، تواصل العمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال، ضمن خطة المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية، وأنه تم فحص  300987 طفلا من حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتى 28 يوما، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الصحة، قد دعمت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بــ 234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى 354 جهازا موزعا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة".

 يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 311254 ألف طفل علي مستوى المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اطفال تعليم خدمات وزارة الصحة فحص القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بمركز أشمون

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 وأرقام الاستفسار عن التطعيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت في كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب