فحص 300 ألف طفل بالشرقية بمبادرة الكشف عن فقدان السمع لحديثي الولادة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، تواصل العمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال، ضمن خطة المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية، وأنه تم فحص 300987 طفلا من حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتى 28 يوما، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الصحة، قد دعمت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بــ 234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى 354 جهازا موزعا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة".

يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 311254 ألف طفل علي مستوى المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.