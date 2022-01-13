إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية ورفع 20 طن مخلفات بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي زراعية بقريتي دمشاو هاشم، والبرجاية.

وتحفظت الوحدة المحلية على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما واصل حي شمال مدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحي، وتمكن من رفع 20 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكَّنت بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية لقريتي البرجاية و صفط الخمار، وبمشاركة قوات الشرطة، من رصد حالتي تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 130 متر بقرية دمشاو هاشم التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار.

وتمت الإزالة الفورية للبناء في المهد، كما تم إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 70 متر بقرية زهرة بالبرجاية، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة.

وأوضح محمود حسين، رئيس حي شمال المدينة، أن الحي نظم حملة نظافة مكثفة بشارع رمسيس تم خلالها رفع الأتربة من جانبي الطريق ورفع التجمعات والتراكمات، فضلًا عن رفع نقاط التجمع بالحي، كما تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات وقمامة وأتربة ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي في ضوء اهتمام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتكثيف حملات النظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية في تكثيف الحملات في كافة المجالات بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا