الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية ورفع 20 طن مخلفات بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي زراعية بقريتي دمشاو هاشم، والبرجاية.

271797088_2014178678760091_3045026864617272469_n

وتحفظت الوحدة المحلية على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما واصل حي شمال مدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحي، وتمكن من رفع 20 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

271784797_2014178645426761_7123557467980693466_n

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكَّنت بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية لقريتي البرجاية و صفط الخمار، وبمشاركة قوات الشرطة، من رصد حالتي تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 130 متر بقرية دمشاو هاشم التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار.

271799998_2014178618760097_1976708594370844811_n

وتمت الإزالة الفورية للبناء في المهد، كما تم إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 70 متر بقرية زهرة بالبرجاية، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة.

271796415_2014178562093436_2282474660840349506_n

وأوضح محمود حسين، رئيس حي شمال المدينة، أن الحي نظم حملة نظافة مكثفة بشارع رمسيس تم خلالها رفع الأتربة من جانبي الطريق ورفع التجمعات والتراكمات، فضلًا عن رفع نقاط التجمع بالحي، كما تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات وقمامة وأتربة ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

271786901_2014178475426778_7496864429472141575_n

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي في ضوء اهتمام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتكثيف حملات النظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية في تكثيف الحملات في كافة المجالات بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية المنيا رفع مخلفات بحي شمال المدينة محمود حسين الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى تنزانيا

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

إحالة أوراق والد «حبيبة» للمفتى فى قضية قتل طالب الرحاب

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»