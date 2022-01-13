جامعة أسيوط: بدء التقديم في مشروعات تطوير التعليم العالي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء التقديم في مشروعات تطوير التعليم العالي، التعليم الفني، الأنشطة الشبابية والرياضية الممولة من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج “Erasmus+” والذي يقدم في مرحلته الجديدة 2021_2027 العديد من برامج التعاون الدولي خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن هذا ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمي والبحثي لمختلف الباحثين والأكاديميين على نحو يساعدهم في ملاحقة التطور العلمي العالمي وفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث الدقيقة والمتباينة داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث أبرز البرامج التي تم إتاحتها للتعاون الدولي خارج الاتحاد الأوروبي والتي تشمل برامج دعم وتمويل إنشاء درجات الماجستير المشتركة برامج دراسية ويقوم بتنفيذها والإشراف عليها الشراكة الدولية بين مؤسسات التعليم العالي، مشروع تطوير التعليم العالي ويهدف الى إلى تحديث وإصلاح مؤسسات ونظم التعليم العالي، مشروعات تطوير التعليم الفني تهدف إلى تطوير التعليم الفني من خلال تطوير نظم وأساليب تعلم جديدة، وربط مؤسسات التعليم الفني بالقطاع الخاص، ودعم التبادل. بالإضافة إلى دعم أهمية مؤسسات ونظم التعليم والتدريب المهني في البلدان التي لا ينطبق عليها برنامج (Erasmus+) وإمكانية الوصول إليها ومدى استجابتها، بوصفها محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مشروع اتفاقيات ثنائية للتبادل الأكاديمي بين الجامعات المصرية والأوربية ويهدف إلى عملية تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الدول وان تكون فترة التدريب جزءاً من برنامج دراسة الطالب، مشروع دعم وتمويل تصميم التدابير ويهدف برنامج إيراسموس موندوس وهو النسخة العالمية من برنامج إيراسموس الأوروبي إلى تعزيز الجودة في التعليم العالي من خلال المنح الدراسية والتعاون الأكاديمي، مشروع تحفيز التدريس والبحث بشأن الاتحاد الأوروبي يقدم برنامج جان مونت التمييز في التدريس والبحث في مجال دراسات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، مشروع برنامج دعم قدرات الشباب يهدف هذا البرنامج إلى دعم التعليم وعملية التنقل، والأنشطة الهادفة إلى زيادة قدرة منظمات الشباب في البلدان الشريكة التي ينطبق عليها برنامج دعم قدرات الشباب، مشروع برنامج دعم القدرات الرياضية ويهدف إلى دعم الأنشطة والسياسات الرياضية كوسيلة لتعزيز القيم بالإضافة إلى أنها تعد أداة تعليمية لتعزيز التنمية الشخصية والاجتماعية للأفراد وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا، برنامج تنقل الشباب والعمال الشباب ويهدف إلى تجميع الشباب من مختلف البلدان للتبادل والتعلم خارج نظامهم التعليمي الرسمي.

وأضاف الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أنه يمكن الاطلاع على الرابط التالي للتقديم والتعرف على أهم الإرشادات والتعليمات المطلوبة:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027