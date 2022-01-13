محافظ أسوان يتابع المنازل المتضررة من السيول.. وتسكين 255 أسرة بمساكن حى السلام

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت لحدوث انهيار كلى أو جزئى بها بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لاحتواء تداعيات السيول.

جاء ذلك من أجل استكمال منظومة العمل داخل المناطق المتضررة من السيول.

المنازل المعمرة

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الأعمال الجارى تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة "الناس لبعضهم" والتي تم إطلاقها في مارس 2020 وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية حيث تقوم الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة باستكمال أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض، مع تطوير المرسى الرئيسى للجزيرة.

وتابع أنه بالتوازى مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتى خور عواضة والسيل الريفى، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل، وكذا الأسقف، بجانب تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء، فيما جارى العمل في أعمال المحارة والبياض والتي تم نهوها في بعض هذه المنازل، مع تركيب السيراميك.

المنازل المعمرة

وأشارت غادة أبو زيد إلى أنه فى نفس الوقت تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذ أعمال الإنشاء وإعادة إعمار المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما ، وهو الذى يتواكب مع استكمال الأعمال بجميع المناطق المتضررة من السيول فى باقى مدن ومراكز المحافظة ، بالإضافة إلى تسكين 255 أسرة بمساكن متضررى السيول بحى السلام بالعلاقى من إجمالي 504 وحدة سكنية كاملة الأثاث والتأسيس من كافة المتطلبات المعيشية.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى واصلت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها وأنشطتها الهادفة لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى يتابع بشكل لحظى هذه الجهود ، ويكلف بتكثيفها على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإستكمال تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية المتمثلة فى التطوير والتجميل وإعادة رصف طرق وشوارع الطويسة ومجلس المدينة والوسطانى وجاه الرسول والغابة ، بالإضافة إلى طريق الجبانة الجديدة ببنبان بأطوال 3.8 كم وبتكلفة 5.7 مليون جنيه حيث تم التشديد على المقاولين المسئولين عن تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء منها سواء رصف أو تطوير وتجميل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، مع سرعة تلافى الملاحظات التى تم رصدها لضمان الجودة فى الأعمال المنفذة.