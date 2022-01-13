ضبط المتهمين بقتل شاب فى المنيا.. تركوا الجثة بدون رأس وأطراف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، من فك لغز العثور على جثة مجهولة الهوية بدون رأس وأطراف، ملقاة بالطريق الدائري الغربي، خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بالمدينة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة، وانتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين أنها جثة بدون رأس وذراعين وقدمين، لشاب في العقد الثالث من عمره، ولا توجد معه أي أوراق ثبوتية تحدد هويته.

وعقب 24 ساعة من العثور على الجثة، تمكن رجال البحث الجنائي من القبض على المتهمين، وتحديد هوية المجني عليه، حيث تبين من التحريات أن جثة القتيل لشخص يدعى "هشام. س"، من قرية مرزوق بمركز مطاي، وكان يعمل على حفار بأسيوط، كما تبين أن المجني عليه متغيب من يوم السبت، واتصل بأهله وقال لهم إنه قادم، وانقطع التواصل بينهم.

وبتفريغ جميع الكاميرات بمنطقة العثور على الجثة، ومنطقة طه السبع، تم القبض على المتهم وزوجته وابنه، والعثور على باقي الجثة بمعرفة الجاني، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات حيث تناقش المتهمين حول الدافع وراء ارتكاب الجريمة.