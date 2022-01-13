قرينة الرئيس: المصريون قادرون على الإبداع والعطاء إذا أتيحت لهم الفرصة

خلال تفقد معرضي «حياة كريمة» و«تراثنا» بمنتدى الشباب

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادتها بما شاهدته بمعرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية بمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت بتفقد معرضي حياة كريمة وتراثنا وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم".

وأضافت "ما شهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير حياة كريمة".

وختمت "أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".