في ذكرى وفاة مديحة كامل.. اكتشفها سمير غانم واعتزلت بسبب منام

فاتنة وجميلة وساحرة تجذب كل من يراها بنظرات عيونها الغامضة، إنها مديحة كامل التي يصادف اليوم 13 يناير ذكرى وفاتها الـ27 نتيجة ضعف شديد في عضلة القلب وحزن عليها جميع من عرفها.

حياتها:

اسمها بالكامل مديحة كامل أحمد صالح، ولدت في 3 أغسطس عام 1948 في مدينة الإسكندرية، ثم سافرت إلى القاهرة لتأخذ الثانوية العامة عام 1962 ثم التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس عام 1965.

بدايتها:

بدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح انطلاقة من مسرح الجامعة، ثم عملت في عروض الأزياء، واكتشفها سمير غانم وعرض عليها دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم “30 يوم في السجن”.

قدمت بعد ذلك العديد من الأدوار الثانوية حتى قدمت أول بطولة مطلقة لها في فيلم “الصعود إلى الهاوية” مع الفنان محمود ياسين والمخرج كمال الشيخ بعدما تم رفض الدور من النجمات بسبب المشاهد الجريئة فيه لتنطلق بعد هذا الفيلم إلى عالم الشهرة والأضواء والنجومية.

اعتزالها:

وقررت مديحة كامل الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1992 أثناء تصويرها فيلم "بوابة إبليس"، مما تسبب في مشكلات بينها وبين المنتج، حيث كان يتبقى لها عدد صغير من المشاهد ورفضت استكمال المشاهد المتبقية لها، مما دفع فريق العمل للاستعانة بدوبلير.

اعتقد فريق العمل أن الأمر يعود إلى تأثير روحانيات شهر رمضان الكريم عليها، فتواصلوا مع المقربين منها، الذين أكدوا أن القرار بشكل نهائي، لذلك رفضت استكمال باقى مشاهدها فى العمل بشكل قاطع لأنها اتخذت قرار بعدم الوقوف أمام الكاميرات مرة أخرى.

وفي أحد الحوارات الصحفية قالت مديحة كامل إنها رأت في منامها شخص يتقدم إليها ويعطيها رداء أبيض فضفاض وواسع لكي ترتديه، وقال لها "لقد آن الأوان يا مديحة" وبالفعل استيقظت من النوم وهي مقررة أن تعتزل التمثيل تمامًا وترتدي الحجاب، وقالت إنها كانت تحاول إقناع ابنتها بأن ترتدي الحجاب هي الأخرى، لكنها كانت ترفض وقالت لها "دي حياتي وأنا حرة فيها"، ولم تجبرها حتى وارتدت الحجاب من تلقاء نفسها بعدها بشهرين.

وفاتها:

بعد ذلك بعدة أشهر توفيت الفنانة مديحة كامل في يوم 4 رمضان عام 1997 الشهر الذي حلمت أن يكون فيه رحيلها، بعد معاناة كبيرة مع أمراض القلب من جلطات ثم أصيبت بضعف كبير في عضلة القلب أجلسها في المستشفى لمدة طويلة حتى توفيت.