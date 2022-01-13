«الصحة العالمية»: الإصابة بـ«أوميكرون» تتطور فى يومين.. ومعدل وفياته ثابت

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوي بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن معدل الوفيات الناتج عن متحور أوميكرون في ثبات.

وأضاف أبوبكر أن زيادة الإصابات بالمتحور في عدد من الدول يرجع إلى أن معدل الانتشار لمتحور أوميكرون أعلى من دلتا، حيث إن أوميكرون معدٍ للغاية ويتطور في يومين بينما أعراض دلتا تتطور في ٧ أيام.

وأوضح أنه في موسم الشتاء وانخفاض الحرارة تسبب في تزايد الإصابات وكذلك عدم التزام المواطنين بتدابير الصحة العامة.

وأكد أننا مازلنا في منتصف الوباء وفي مرحلة حرجة، ولذا يجب التوسع في التطعيم والمناعة المجتمعية وتوفير اللقاحات لمن هم أكثر عرضة للإصابة، لافتاً إلى أن إعادة الإصابة بالفيروس بعد التطعيم ليست شديدة وربما تظهر أعراض خفيفة على المحصنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، الآن عن بُعد، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على المتحورات الجديدة المصاحبة للفيروس.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وفى سياق آخر، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.