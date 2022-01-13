الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة العالمية»: الإصابة بـ«أوميكرون» تتطور فى يومين.. ومعدل وفياته ثابت

أوميكرون
أوميكرون

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوي بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن معدل الوفيات الناتج عن متحور أوميكرون في ثبات.

وأضاف أبوبكر أن زيادة الإصابات بالمتحور في عدد من الدول يرجع إلى أن معدل الانتشار لمتحور أوميكرون أعلى من دلتا، حيث إن أوميكرون معدٍ للغاية ويتطور في يومين بينما أعراض دلتا تتطور في ٧ أيام.

وأوضح أنه في موسم الشتاء وانخفاض الحرارة تسبب في تزايد الإصابات وكذلك عدم التزام المواطنين بتدابير الصحة العامة.

وأكد أننا مازلنا في منتصف الوباء وفي مرحلة حرجة، ولذا يجب التوسع في التطعيم والمناعة المجتمعية وتوفير اللقاحات لمن هم أكثر عرضة للإصابة، لافتاً إلى أن إعادة الإصابة بالفيروس بعد التطعيم ليست شديدة وربما تظهر أعراض خفيفة على المحصنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، الآن عن بُعد، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على المتحورات الجديدة المصاحبة للفيروس.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وفى سياق آخر، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

معدل الوفيات متحور أوميكرون معدل الانتشار أوميكرون دلتا موسم الشتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

وسيط قضية «رشوة وزارة الصحة»: «المتهم طلب 5 ملايين جنيه في محل سمك»

«الرقابة الإدارية» تكشف تجاوزات بـ21 مليون جنيه فى «سقيا الماء».. و«التضامن» لم تتحرك

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»