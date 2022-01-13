الخميس 13 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 2976 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 2976 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة في جميع المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

حملات مرورية قائدي الدراجات النارية رتداء الخوذة مخالفة قائدي السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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