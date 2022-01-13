الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة الهند بالأمم المتحدة تدعو الأطراف المعنية بالصراع فى اليمن إلى وقف القتال

الصراع في اليمن
الصراع في اليمن

أعربت الهند عن قلقها بشأن استمرار العمليات العسكرية بكثافة في اليمن، ودعت كافة الأطراف المعنية بالصراع هناك إلى التوقف فورًا عن القتال.


وقالت البعثة الهندية الدائمة لدى الأمم المتحدة في معرض تدوينة لها فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر: "إن الهند تطالب كافة الأطراف المعنية بالصراع في اليمن إلى التوقف فورًا عن القتال، وعدم تصعيد الوضع، وأن تشارك  بدون شروط من أجل معالجة الوضع هناك".


وكان مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تى إس تيرموروتي قد ذكر في وقت سابق خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن أن احتجاز السفينة "روابي" قبالة ساحل الحديدة أدى إلى تفاقم التوترات المستمرة، وأنه يشعر ببالغ القلق إزاء هذا العمل الذى من شأنه تعريض الأمن البحرى فى المنطقة للخطر.


وقال السفير الهندى إن هناك 7 هنود بين أفراد طاقم السفينة، ونحن نشعر بعميق القلق بشأن سلامتهم، ولذلك فإننا نحث الحوثيين على الإفراج الفورى عن السفينة وأفراد طاقمها.


وأضاف السفير الهندى قائلًا: إن استمرار الصراع له تأثير مدمر على شعب اليمن، وأنه دفع ملايين اليمنيين إلى الفقر، وأدى إلى انتشار الجوع وتفشى الأمراض وتعطيل التعليم والحرمان من الرعاية الصحية وسوء التغذية بين الأطفال، وأن تدهور الوضع الاقتصادى وتداعيات تفشى وباء كورونا أديا إلى زيادة تفاقم الوضع.


وأكد السفير الهندي أن بلاده تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار عبر أنحاء اليمن، وأن تعقب ذلك عملية سياسية شاملة، وأنه يتعين أن تحترم هذه العملية وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

نيويورك اليمن الصراع في اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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