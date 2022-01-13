الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

تباشر النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق في اصابة 4 أشخاص بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين “سوزوكي وملاكي”، على طريق العام دائرة "حي الكوثر - دار السلام" شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حي الكوثر، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود تصادم دائرة المركز ووقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى سوزوكي على الطريق دائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان، بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي والعام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وتبين إصابة كلا من “حنين حسن - 11 عامًا - تلميذة في الصف الخامس الابتدائي - مصابة بجرح قطعي بالجبهة، وياسين احمد - 9 أعوام - تلميذ بالصف الثالث الابتدائي - مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج، ومحمد جمال - 21 عامًا - مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود حمادة - 35 عامًا - مصاب باشتباه نزيف في المخ”.

تم حجز الأخير  داخل مستشفى سوهاج الجامعي؛ لخطورة حالته الصحية، وتم حجز الآخرين بمستشفى سوهاج العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مساعد وزير الداخلية محافظة سوهاج النيابة العامة مستشفى سوهاج أمن سوهاج وزير الداخلية أمن سوهاج

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