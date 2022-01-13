«شباب القادة»: منتدى شباب العالم أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب

شارك وفد من مؤسسة شباب القادة بقيادة النائب أحمد فتحى، للمرة الثالثة على التوالي في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضم وفد المؤسسة النائب أحمد فتحي المدير التنفيذي للمؤسسة ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذي، وأحمد حسام مدير منصة الأنشطة الطلابية، وصفاء حسني مديرة برامج القادة والتعليم الفني، وإسلام حمدي مشرف برنامج القادة، وبلال الهلباوي منسق منصة الأنشطة الطلابية، وإبراهيم إيهاب من الفريق الاعلامي للمؤسسة.

وأكدت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان لها، أنها دائما نحرص على المشاركة الدائمة في مختلف الجلسات وورش العمل للتعرف على إنجازات ومشاركة الخبرات بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، حيث إن فريق المؤسسة قام بشرح البرامج ومراحلها والعائد المرجو منها مع مختلف الحضور.

وأوضحت المؤسسة، أن منتدى شباب العالم هو حدث عالمي بأيدى وأفكار مصرية تستضيفه أرض الفيروز "شرم الشيخ" ويحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم فهو بلا شك الحدث الأكبر والاستثنائي ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم.

وأضافت مؤسسة شباب القادة، أن منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لتلاقي شباب العالم في مكان واحد ولتبادل الثقافات، كما أن المنتدى ينظم في ظل إجراءات احترازية شديدة ضد وباء كورونا ونجاح الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأكدت مؤسسة شباب القادة، أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية للتحاور بين الشباب من مختلف جنسيات العالم وتبادل الثقافات بينهم على أرض مصر، بجانب أنه يمثل فرصة هامة للتحاور بين القيادة السياسية والشباب إذ أنها تؤمن بقدرات الشباب وتطلعاتهم وتعمل على الاستفادة منها والنظر لها بعين الاعتبار .