تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية في التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، استمرار حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة التجمع.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين "عصام .م"، "تامر .ع"، "إبراهيم .أ"عاطلين، كونا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة التجمع.

واعترف المتهمان بارتكاب 7 وقائع سرقة شقق سكنية بمحيط القاهرة الجديدة، وأقروا ببيع المسروقات لدى عميلهم بمنطقة المرج.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب وأقروا بأنهم وراء سرقة سبع شقق سكنية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.