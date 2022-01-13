استعدادات تأمين مباراة الأهلي والجونة في كأس الرابطة

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها، اليوم الخميس، لتأمين مباراة الأهلي والجونة، المقرر إقامتها اليوم في الساعة الثانية والنصف ظهرا، باستاد الأهلى ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وشكلت المجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويعانى الأهلي من غيابات عديدة ضربت صفوفه وصلت لـ 17 لاعباً سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وبينهم ثنائي أجنبي هم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج.

إلى جانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر وهم: محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف، فضلا عن غموض موقف السداسي المصاب بفيروس كورونا وهم ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامي ربيعة، فضلا عن وجود محمود متولي مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق بالعضلة الأمامية بالإضافة لخروج محمود كهربا لاعب الفريق من الحسابات الفنية بسبب إعارته للدوري التركي بجانب تعرض المغربي بدر بانون للإصابة.