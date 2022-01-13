نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمستشفى الدلنجات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى المترددين والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والإطمئنان على المرضى.

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بجولة بمركز ومدينة الدلنجات بحضور مجدي إبراهيم رئيس المدينة، تابعت خلالها انتظام سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزى وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارىء والأماكن المخصصة للعزل وقسم حضانات الأطفال وقسم الغسيل الكلوي وتم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافرها بكميات كافية، وىلتقت الدكتورة نهال بلبع مع بعض المرضى وذويهم للتأكد من ىنتظام تطبيق الخدمة الطبية على أعلى مستوى.

كما تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، سير امتحانات محو الأمية من المتقدمين لأداء الامتحانات بحضور مجدي إبراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات ونواب رئيس المركز ومحمد السمري مدير الإدارة التعليمية ومدير محو الأمية وتعليم الكبار.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين يبلغ ٣٠٠٠ بمركز ومدينة الدلنجات المنفذ ١٨٦٦ بنسبة ٦٢% يؤدون الامتحانات.

وأشادت نائب المحافظ بالجهود الكبيرة المبذولة للقضاء على الأمية والوصول إلى محافظة بلا أمية من خلال تضافر كافة الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

من جانبه أشاد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بجهود الدولة بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية والتي تقف عائقاً لعمليات التنمية المستدامة وخاصة في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.

كما أكد الجميع على رفع مستوى التعليم للكبار ومحو الأمية، خاصة عند المتسربين من التعليم مثل الأطفال ولابد من تكثيف الندوات والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية محو الأمية وحث المواطنين على الإقبال على فصول محو الأمية وذلك للحد من هذه المشكلة ولابد من الاهتمام بفصول محو الأمية لأن الأمية تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية فلابد من القضاء علي الأمية والوصول إلى المستهدف من الحملة والتأكيد على التعاون بين جميع الجهات للوصول إلى المستهدف.