تعرف على الأيام المتبقية على قدوم شهر رمضان 2022

يتسائل عدد كبير من المواطنين خاصة المسلمين عن عدد الأيام المتبقية على قدوم شهر رمضان الكريم خلال العام الجاري 2022، حيث يترقب الملايين ميعاد رؤية الهلال لشهر رمضان، وذلك لأهمية هذا الشهر للبشرية في جميع بقاع العالم.

ومع استمرار وتزايد عمليات البحث عن ميعاد أول يوم في شهر رمضان وكم يوم متبقي على مجيئ رمضان 2022 فلكيًا، أوضح الفلكيون أن ميعاد أول يوم في شهر رمضان عام 2022 فلكيًا وأول يوم في شهر رمضان الكريم لـ"العام الهجري 1443" سيوافق يوم السبت 2 إبريل 2022.

ونوهت الحسابات الفلكية، أنه سيكون عدد الأيام للعام 1443 الهجري "354 يومًا"، وبذلك ستكون سنة خفيفة على الجميع، حيث لم يكون يتبقى على ميعاد بدء شهر رمضان الكريم 2022 غير شهران و24 يومًا.

و قالت دار الإفتاء: "إن رؤية "هلال شهر رمضان" حدث سنوي، لكن تتبع الرؤية جميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تكون تتعلق بها "العبادات الشرعية الإسلامية"؛ وهي شهر رمضان الكريم، وشهر شوال، وشهر ذو الحجة؛ وذلك حتى تنضبط رؤية الهلال لرمضان والهلال لذي القعدة، وكذلك من أجل الوصول إلى أفضل تحديد لأوائل الشهر الثلاثة".

وأضافت دار الإفتاء المصرية:"أن "رؤية هلال شهر رمضان" عام 2022 تكون بطريق اللجان الشرعية العلمية التي تحتوي على شرعيين ومختصين بالفلك، وتكون عددها سبع لجان، وتكون منتشرة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وستتوافر فيها شروط الجفاف والشروط لعدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.