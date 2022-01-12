الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس من منتدى الشباب: «حياة كريمة» ستغير معيشة 60 مليون مصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مبادرة “حياة كريمة” ستغيّر حياة 60 مليون مصري أي ما يقرب من نصف سكان الدولة، مضيفًا أن المبادرة مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير؛ فإننا نغيّر حياة المواطن تغير جذري حقيقي ليتماشى مع الحاضر الذي نعيشه، الآن، وهم يستحقون ذلك التغير بشكل كبير.

أضاف الرئيس، خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، أن ما يقرب من نصف عدد العاملين في مصر من النساء، مؤكدًا أن المرأة لها دور كبير خاصة في مرحلة التحول وخوفها على الهوية المصرية.

وتابع السيسي أنه عند اتخاذ قرار بخطوات الإصلاح الاقتصادي وجهت حديثي للمرأة المصرية، وقلت :"من فضلك ساعديني إني أعمل إصلاح اقتصادي لمصر من أجل مستقبل أبنائنا فهى أساس الإصلاح"، لافتًا إلى أن دعم المرأة المصرية قد يكون مزعجًا لبعض الرجال".

كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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