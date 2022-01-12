«أكبر عيوبي أنني ساذجة وليس لي أصدقاء حقيقيين».. اعترافات مديحة كامل

ولدت الفنانة مديحة كامل في الثالث من أغسطس 1948 في مدينة الإسكندرية وبدأت مشوارها الفني عام 1964، وكانت أول بطولة لها أمام الفنان فريد شوقي من خلال فيلم "30 يوم في السجن".

وخلال لقاء تليفزيوني لها أكدت أن مرحلة الطفولة تحمل أجمل ذكرياتها، خاصة عن شهر رمضان، حيث شراء الفانوس واللعب مع الأطفال وتزيين الشوارع، وانتظارها لبائع الكنافة والقطائف لمشاهدته أثناء عمله.

وبسؤالها عن استطاعتها الاستمتاع بشهر رمضان مع القيام بأدوارها الفنية أوضحت أن العمل الفني يتطلب التركيز والعطاء، ولكن شهر رمضان يحمل طقوسا خاصة، منها زيارة الأقارب وإقامة صلاة التراويح، هو ما يجعلها غير قادرة على تأدية النوافل كاملة بسبب ضيق الوقت.

واختتمت مديحة كامل حديثها مؤكدة أن الصيام يسبب لها الإرهاق، ويجعلها في غاية العصبية، وتابعت ضاحكة أنها تلجأ إلى "الخناق" مع أسرتها في المنزل لتسلي صيامها.

آخر فيلم

الفيلم جسدت مديحة خلاله هبة موظفة بنك تكتشف محاولات فساد وتحاول إيقافها، فيتم تلفيق قضية لها واختطاف ابنتها والادعاء بأن الطفلة الصغيرة قد توفيت، فتقرر الانتقام ممن ظلمها باختطاف ابنتهم، والتي كانت تقارب ابنتها الراحلة في العُمر، دون أن تدري أن الطفلة الثانية ما هي إلا ابنتها الحقيقية.

نهاية الفيلم الحقيقية تم استبدالها بعد قرار الفنانة المصرية اعتزال الفن بشكل مفاجئ؛ حيث كان من المفترض أن تعرف البطلة حقيقة الطفلة وأن تسترد حقها أمام القضاء، فاضطر المخرج إلى تغيير النهاية بوفاة البطلة في مشهد مأساوي ودون معرفة الحقيقة.

وصفوها بالأنثى الكاملة

لم تتوقف الفنانة الكبيرة مديحة كامل يومًا عن الإمتاع، البعض يصفها بـ«الأنثى الكاملة»، حتى في حواراتها كانت صريحة، تعترف بما لديها دون خجل أو حرج، وكان غريبًا أن تعترف الأنثى الكاملة في حوار مع مجلة «الشبكة» في السبعينيات بحبها لأشياء يخجل الناس من الاعتراف بها، كحب الفسيخ، أكلتها المفضلة.

كان الحوار قصيرًا عما تحبه مديحة، وما لا تحبه، وتصف نفسها بصدق تام، تقول في وصف نفسها: أنا حواء التي خلقها الله لآدم بكل ما تحمل من أحاسيس ومشاعر.

وتقول إنها ليس لديها أصدقاء حقيقيين ولا تؤمن إلا بشيئين: «قلبي وفكري».

وفق قولها، تكره مديحة الكذب، ولو لم تكن إنسانًا تحب أن تكون شمسًا لـ«أظهر كل يوم».

تعلن حبها العنيف لاثنين من الشعراء: أحمد شوقي ونزار قباني، ومن الملحنين اثنان أيضًا: عبد الوهاب، وبليغ حمدي، ومن المطربين: عبد الحليم وهاني شاكر، ومن المطربات أم كلثوم وفايزة أحمد.

تعتبر مديحة، طبقًا للحوار، أكبر حسناتها: أنني حلوة من جوايا.

وأكبر عيوبك؟.. تجيب: أنني ساذجة.

الألوان المفضلة لمديحة كامل الأبيض والأسود.. ولون آخر من الغريب أن يحبه أحد، لكنها تحبه: الأصفر.

تحب الفسيخ، وترى أن أجمل الرجال، هو الرجل الذي تحبه، أيًا كان هو باختلاف مراحل حياتها.

هل كانت مديحة كامل بخيلة؟.. لم تجب، ولكنها قالت إن المال يقول لها: اصرفيني.

كان حوارًا شخصيًا هادئًا، تبحث فيه مديحة كامل عن نفسها، وتعلن أن شخصًا ما لم يعد له وجود في حياتها، وغيابه يؤثر بها للغاية: «كان أول من أتصل به في الصباح».

وحلمها أن تصل مديحة كامل للمكان الذي تريده، وحكمتها المفضلة: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وحكمة أخرى، وهي: لا تعط من نفسك الكثير.