الدول تنهض بالشباب: أبرز تصريحات وزيرة التضامن في منتدى شرم؟

نشرت وزارة التضامن، عبر صفحتها أبرز تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن خلال منتدى شباب العالم والتي أكدت أن مصر ستظل منارة تبعث بنورها لشباب العالم رسالة احترام للتنوع وشراكة حقيقية نحو التنمية.

- النهوض بالشباب والاستثمار هم أساس تقدم الدولة وتعزيز قوتها وصلابتها والمجتمع الذي يضم شباب واعي ومتعلم ومنتج يمتلك القوة والحيوية ولا يغلبه أحد أبدًا.

- تتشرف وزارة التضامن بتفقد الرئيس معرض ديارنا المشارك في المنتدى وبإشادته بجودة المعروضات.

- تفقد الرئيس معرض ديارنا المقام حاليا في منتدى شباب العالم، وهو أقدم المعارض المصرية وأوسعها انتشارا، وأثنى على المعروضات، وأدار حديثًا ثريا مع العارضين.

- اللجنة المنظمة رفعت أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من أجل سلامة المشاركين واتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من (كوفيد - 19) خاصة المتحور الجديد "أوميكرون"، الشباب المصري قادر على تنظيم أقوي الفعاليات العالمية بمنتهى الاحترافية.

- أشيد بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة المنظمة لفعاليات المنتدى، خاصة أنه يقام في ظل ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا ومتحوراته.

- شباب مصر يمثلون قرابة 25% من المجتمع، وهم عماد أي أمة وخط دفاعها الأول، وهم شركاء حقيقيين في بناء حضارتها.

- مصر تؤكد أن الاستماع لآراء الشباب وأفكارهم بات حقيقة وواقعا نعيشه في مشروعات الدولة وبرامجها التنموية خلال العقد الأخير

- منتدى شباب العالم أصبح حدثا عالميا ينتظره الشباب من مختلف بلدان العالم، وتهتم به بل وترعاه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يؤكد ذلك رغبة الآلاف داخل مصر وخارجها في المشاركة فيه؛ حيث تقدم له هذا العام في نسخته الرابعة شباب من 196 دولة من مختلف أنحاء العالم.

- عقد منتدى شباب العالم يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر دائما المنارة التي تبعث بنورها لشباب العالم رسالة احترام وشراكة حقيقية نحو التنمية.

- منتدى شباب العالم يقدم في نسخته الرابعة العديد من المناقشات والقضايا الراهنة التي تحظى باهتمام دولي كبير؛ فمنها ما يناقش فترة جائحة كورونا وما بعدها نحو أمل جديد للإنسانية، ومنها مستقبل الرعاية الصحية في العالم ما بعد الجائحة، ومنها ما يناقش التغيرات المناخية والطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.

- المنتدى يقدم فرصا تسويقية لعدد من المشروعات الناجحة للعديد من الوزارات والشركات والبنوك، مع تقديم عروض فنية من خلال مسرح شباب العالم.

-حرص القيادة السياسية على تنظيم النسخة الرابعة للمنتدى في هذا التوقيت رسالة واضحة تؤكد ثقتها وإيمانها الحقيقي في شباب العالم ومصر ودورهم المحوري في المشاركة في كافة المجالات حتى تتحقق أهداف التنمية المستدامة.

-نؤكد دور الشباب في التخطيط، وعمليات الإنتاج وتدشين المشروعات والتطوع وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وفي المشاركة في الانتخابات والاندماج في العملية السياسية في مناخ ديمقراطي يحترم جميع الفئات.

-وزارة التضامن تشارك بقوة في فعاليات المنتدى، حيث تم استعراض جهود وتدخلات الوزارة الاجتماعية والاقتصادية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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