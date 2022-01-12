وزير الأوقاف يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطينى تنفيذ دورة تدريبية للأئمة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ووجه الدكتور محمود الهباش الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية.

وناقش الطرفان عقد دورة تخصصية متقدمة لـ 19 إمامًا من دولة فلسطين بالمشاركة مع نخبة من زملائهم المصريين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير.

كما تم الاتفاق على إهداء 150 مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للأئمة الفلسطينيين يتم إرسالها عبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وعدد 50 نسخة من كتاب "الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية" لمكتبات الجامعات بدولة فلسطين الشقيقة.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش نسخًا من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني إشادة بالغة، مؤكدًا مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2022م.

من ناحية أخرى، تقوم وزارة الأوقاف بجهود ملحوظة فى مكافحة الفكر المتطرف والعمل على تصحيح الخطاب الديني، وذلك من خلال عدة إجراءات داخليًّا وخارجيًّا، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال أي من الجماعات المتطرفة للمساجد، حيث لا يُسمح لأي شخص بأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس قبل التأكد من صلاحيته للقيام بذلك الدور الدعوي الهام، كما تمنع وزارة الأوقاف استغلال منابر المساجد لنشر الفكر المتطرف، مع إنهاء خدمة من ثبتت إدانتهم في قضايا تخريب أو فساد أو إرهاب وعدم تمكينهم من ممارسة العمل الدعوي مرة أخرى.