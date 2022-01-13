الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء الـ3 المتوفين بـ«تسرب غاز» في المنيرة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، في واقعة مصرع 3 سيدات وإصابة فتاة داخل شقة كائنة بـ4 شارع كامل عطية المتفرع من مدينة الأمل بدائرة القسم، أن تسرب غاز تسبب في حدوث حالة اختناق أدت إلى مصرع 3 سيدات -مسنات- وإصابة فتاة.

وأسماء المتوفين هم: فاطمة عبدالله سرور 80 سنة، عائشة محمد عبد الرسول، 56 سنة، زينب محمد بالرسول، 61 سنة، والمصابة هي دينا محمد العربي، 22 سنة، مصابة تم نقلها إلى مستشفى الموظفين.

البداية كانت بتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب غاز داخل شقة كائنة بـ4 شارع كامل عطية المتفرع من مدينة الأمل بدائرة القسم ووجود متوفين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية أمن الجيزة مصرع 3 اشخاص مصرع وإصابة 4 قسم شرطة المنيرة الغربية المنيرة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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