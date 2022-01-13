الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 13 يناير 2022

الأسمنت
الأسمنت

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13 يناير 2022، حيث تراجع سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الخميس، بنحو 20 جنيهًا، ليسجل 1090 جنيها، بينما استقرت أسعار باقي الشركات العاملة في القطاع.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 13 يناير 2022

وننشر في هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 13/1/2022.

أسعار الأسمنت البورتلاندي

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي عند 1100 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1075 جنيهًا، في حين جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويس 1068 جنيهًا، كما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1055 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1055 جنيهًا، وشهد سعر طن الأسمنت بشركة السهم استقرارا عند 1030 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1030 جنيهًا، يتبعه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل عند 1028 جنيهًا، ويليهما سعر طن الأسمنت بشركة المعلم عند 1025 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف مستقرًا عند 1000 جنيه، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء.

أسعار الأسمنت الأبيض

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2600 جنيه، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة تحقيق استقرارًا عند 2525 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2525 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2500 جنيه.
 

أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة استقراره عند 790 جنيهًا، يليه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 780 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.
 

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أسعار الأسمنت المقاوم

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1125 جنيها، ليتساوى مع  سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1120 جنيهًا، ليتبعهم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سى ووتر عند 1100 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة أسيك سى وتر عند 1080 جنيهًا، كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.

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وائل لطفي

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