الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يبحث التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول

شمال سيناء
شمال سيناء

بحث حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مع مسئولي التعليم بالمحافظة، التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل الأول والثانى الثانوى خلال العام الدراسي 2021 / 2022.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، مع حنان المداح، مدير عام الشئون التنفيذية، وممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، ومديرى إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومديري الإدارات التعليمية الستة، ومدير إدارة الإحصاء والتطوير التكنولوجى، ومسئولي التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية.
وأوضح وكيل الوزارة - في بيان - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القواعد والتعليمات الواردة من الوزارة من حيث الورقة الامتحانية وطريقة الرصد بدقة ومراجعة تامة مع عمل كنترول بكل مدرسة للصفين الأول والثانى الثانوى، والاهتمام الشديد بالنظافة داخل وخارج المدارس واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الآمنة مع التعقيم يوميا وتهيئة الأجواء المناخية للطالب.
كما ناقش الاجتماع تشيكل غرفة عمليات فى كل مدرسة وإدارة وإرسال تقرير يومى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والتشديد على عدم استخدام التليفون المحمول بالنسبة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة والمدارس والإدارات التعليمية، والتأكد من وجود الزائرة الصحية بجميع المدارس خلال الامتحانات، فضلا عن التعامل بجدية تامة في جميع أعمال الامتحانات.

العريش تعليم شمال سيناء شمال سيناء

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وائل لطفي

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