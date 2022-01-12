الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بمشاركة «شبانة وإسماعيل وحسان والحلواني»

منتدى الاستقلال يحتفي بتجربة ومنجز الشاعر مسعود شومان.. الثلاثاء

الشاعر محمود شومان
الشاعر محمود شومان

يحتفي منتدى الاستقلال بتجربة ومنجز الشاعر والباحث مسعود شومان، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 18 من يناير 2021، ويتحدث فيها الدكتور محمد شبانة، والدكتور محمد السيد إسماعيل، والشاعر يسري حسان، والشاعر محمود الحلواني، ويديرها الشاعر أحمد سراج.

يأتي الاحتفال بمنجز مشروع مسعود شومان الذي توزع بين الكتابة الإبداعية والبحثية والنقدية، والعمل الثقافي في مصر، وهو شاعر وباحث مصري من مواليد 16 يناير 1966، له إسهامات ثرية في الشعر العامي، من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية والمتابعين له.

له دراسات مهمة في حقلى الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية، وعمل مسعود شومان مديرًا عاما للإدارة العامة للثقافة العامة والإدارة العامة لأطلس مأثور|المأثورات الشعبية ومديرًا لتحرير جريدة مسرحنا ورئيسا للإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين ورئيسا للإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيسًا للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ورئيسا للجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية، وهو الآن رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، بهيئة قصور الثقافة.

ومن أعماله الشعرية: «بيجرب المشي على رجل واحدة، وأول بروفة «ديوان الفتافيت»، ورجلي أتقل من سنة 67، وقبل ما يردموا البحيرة، واخلص لبحرك، وصاحب مقام، وما تقفشى عند بداية الحواديت، وبس مين يفهم، و اكتبوا تحت الظلام بكرة، و دكان للخردة، وعارف يارب».

ومن أعماله البحثية والنقدية: «الخطاب الشعري في الموال دراسة تحليلية في نشكيل النماذج الإنسانية، مربعات ابن عروس «دراسة وتحقيق»، وذاكرة مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، والموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية، ومساحات الالتباس والوعى بالنص الشعبي، المؤتلف والمختلف قراءات في شعر العامية المصرية».

يذكر أن منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها: 

  • نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا.
  • أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية.
  • المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.
  • علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة.
  • شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

الباحث الشاعر مسعود شومان فعاليات منتدى الاستقلال الثقافي يسرى حسان أحمد سراج محمود الحلواني

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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