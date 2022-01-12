إحالة تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية لإيطاليا للجنايات

أصدر المحامي العام لنيابات شمال شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة 6 متهمين تخصص نشاطهم في تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا لمحكمة الجنايات .

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أن القائمين على تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحاجة عزه آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى إيطاليا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها على أفراد الجماعة.

وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.

وأضاف رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، أن من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين اليها هي إيطاليا، مشيراً إلى أن سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشره ولكن كان عن طريق السفر إلى ليبيا ومن ثم إلى إيطاليا.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات أحد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين إلي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية.

وأكد أحد المتهمين أمام جهات التحقيق بأنه يتقاضى مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره إلى دولة إيطاليا.

وأوضح المتهم أنه يسهل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد.

وجاءت نص أقوال نبيل عبدالحميد ، ٣١ عاما سائق أحد ضحايا تهريب المهاجرين، أنه لم يكن يعلم شيء عن تجريم السفر بطريق الهجرة غير شرعية.

وقال عبدالحميد ، أثناء سماع أقواله في تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية: "اللي حصل ان انا كنت عايز اسافر إيطاليا علشان اشتغل وفي الفترة الأخيرة ، سمعت ان في واحدة بلدياتي اسمها الحاجه عزة بتسفر الناس بمقابل مبالغ مالية".

وأضاف عبد الحميد، “تواصلت مع الحاجة عزة وبعدها وصلتني بناس في السلوم معرفش بياناتهم ايه ، واول ما وصلت السلوم خدوني بعربيات الي خارج مصر عن طريق الصحراء متجهاً الي ليبيا وكان متفقين معايا انه اول ما اوصل ليبيا هيقابلني ناس ليبيين يسفروني إيطاليا وكان الاتفاق ان اول ما اوصل ليبيا ادفعله مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه”.

وعن كيفية ضبطه وترحيله إلى مصر، قال إنه أثناء وصوله إلى ليبيا تم ضبطه بمعرفة السلطات الليبية، وتم ترحيله إلى ميناء القاهرة الجوي وعند وصوله تم ترحيله إلى نيابة النزهة للتحقيق معه.

وأوضح، في تحقيقات النيابة العامة أنه تم الاتفاق على الخروج إلى ليبيا عبر الصحراء وكان ذلك في غضون عام 2020 بمحافظة الشرقية بلبيس وتم ترحيلي إلى ميناء القاهرة الجوي يوم الأحد 18 يوليو 2021.