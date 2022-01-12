فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية (صور)

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد فتح الباب فى تلقى طلبات الترشيح، اليوم الأربعاء، على مقعد نقيب عام - أعضاء مكملين -رؤساء النقابات الفرعية ) ونصف أعضاء ( مجالس النقابات الفرعية - مجالس الشعب).

وأكدت استمرار فتح الباب حتى يوم الأربعاء 26 يناير 2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بالشاطبى.

وقال المهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، إنه تم تخصيص مكان لاستقبال المرشحين وتسهيل الإجراءات منعا للزحام، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المقر.

وأضاف أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا وسط التزام وتعاون من الجميع لنجاح العملية الانتخابية وسط تكاتف من المهندسين.