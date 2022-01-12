صبحى يصطحب وزراء الشباب الأفارقة والعرب فى جولة بشرم الشيخ

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عدداً من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة والعرب وعددا من رؤساء المؤسسات الإفريقية والعربية، في جولة تفقدية داخل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

جاء ذلك على هامش المشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، والمقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 10 - 13 يناير الجاري.

شارك في الجولة التفقدية كل من عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري، ميريم دوسو دالميدا وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وشيدو كيلوبترا مبيمبا مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب والوفد المرافق.

كما شارك في الجولة التفقدية كل من محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الدكتور أحمد نظمي مسئول المتابعة بمكتب الوزير، الدكتور محمد حسن معاون الوزير، الدكتور عمرو فاروق مسئول المشروعات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وسعد نديم مكتب الشباب بالوزارة.

شملت الجولة التعرف على إمكانات المدينة من إنشاءات والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش، حمام السباحة الأوليمبي، ملاعب كرة القدم، صالات الجيم، وفندق الإقامة وقاعات المؤتمرات وقاعات ورش العمل.

من جانبهم، أشاد وزراء الشباب والرياضة الأفارقة والعرب ووفود المؤسسات الشبابية بالمستوى المتميز لمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، مؤكدين أنها تعد واحدة من المنشآت الرائدة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، موضحين أنها تمتلك تنوعا في إنشاءاتها الشبابية والرياضية، وجميع الإمكانيات التى تجعلها قادرةً على استضافة مختلف البطولات.

كان وزير الشباب والرياضة قد أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول المشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم لبحث التعاون المشترك من دول "الإمارات، جيبوتي، الجزائر، والبحرين"، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب.