ضبط 860 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملة لـ«جهاز العاشر»

كلف أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بشن حملة مكبرة، للرقابة والمرور على المطاعم والمحال والمنشآت الغذائية من خلال لجنة مشكّلة من جهاز المدينة بالاشتراك مع إدارة الصحة (مكتب مراقبة الأغذية) وإدارة الطب البيطري وشرطة المرافق.

وقال عمران إن الحملة أسفرت عن ضبط 860 كيلو مواد غذائية ولحوم وأسماك ومنتجات الألبان وخضروات وفاكهة وزيوت غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدًا أنه تم عمل المحاضر اللازمة طبقا للقانون كما تم إعدام المضبوطات تحت إشراف اللجنة والإدارات المعاونة.

على صعيد آخر، أضاف المهندس أحمد عمران أن إدارة الإشغالات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير قامت بتنفيذ عدد من شكاوى المواطنين المتضررين من استحوازات عشوائية حول عمارات سكنية بالمجاورة ٥٣ و٥٤ بالحي السابع وإزالة شروع في بناء مخالف بقطعة سكنية بمنطقة ابني بيتك بالحي ١٢ ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز أنه يجري استكمالاً لرفع المخلفات بالمدينة وأعمال المتابعة بشكل مستمر اليومية، مشددة ضرورة عودة مدينة العاشر من رمضان إلى سابق عهدها.