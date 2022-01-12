الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسيير حركة المرور بطريق الإسماعيلية عقب رفع حطام 3 سيارات

حريق سيارة
حريق سيارة

رفعت قوات أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع رجال المرور، حطام 3 سيارات جراء حادث تصادم بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، عقب اشتعال النيران في إحداها، وتسيير حركة المرور، وسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث.

شهد طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، عند محطة تحصيل الرسوم، حادث تصادم بين 3 سيارات، وتسبب ذلك في اشتعال النيران بإحداها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد توجهت قوات الحماية المدنية التابعة لمدير أمن الإسماعيلية لمكان الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده، دون أي خسائر في الأرواح.

وأسفر الحادث عن اشتعال سيارة منهم، وتوجهت القوات الأمنية والمعنية لمحل البلاغ للتعامل الفوري مع الحادث.

حادث تصادم الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية النيابة العامة اشتعال النيران رجال المرور قوات الحماية المدنية

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