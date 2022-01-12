تسيير حركة المرور بطريق الإسماعيلية عقب رفع حطام 3 سيارات

رفعت قوات أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع رجال المرور، حطام 3 سيارات جراء حادث تصادم بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، عقب اشتعال النيران في إحداها، وتسيير حركة المرور، وسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث.

شهد طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، عند محطة تحصيل الرسوم، حادث تصادم بين 3 سيارات، وتسبب ذلك في اشتعال النيران بإحداها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد توجهت قوات الحماية المدنية التابعة لمدير أمن الإسماعيلية لمكان الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده، دون أي خسائر في الأرواح.

وأسفر الحادث عن اشتعال سيارة منهم، وتوجهت القوات الأمنية والمعنية لمحل البلاغ للتعامل الفوري مع الحادث.