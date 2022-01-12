الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات قنا تعاقب طالبا بالسجن المشدد 5 سنوات لقتله طفلة بالكلاحين

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، طالبا متهما بقتل طفلة في قرية الكلاحين التابعة لمحافظة قنا بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2018 عندما لقى طفل يدعى عبده.أ.ج، مصرعه بعد إصابته بطلقات نارية أطلقها عليه شخصين وشرعوا في قتل 2 آخرين بتواجد شخصين آخرين، وكانت قد قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لوالد الطالب ويدعي علي.ع، 52 عاما، سائق.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 10400 لسنة 2018 والتي قضت بحكمها سالف الذكر.

المشدد 5 سنوات طلقات نارية محكمة جنايات قتل طفلة السجن المشدد متهم بقتل طفل أحداث الواقعة محافظة قنا مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الصحة»

بث مباشر.. حضور شعبى كبير فى عزاء المستشارة تهانى الجبالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية: غياب المساءلة القانونية الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»