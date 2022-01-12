جنايات قنا تعاقب طالبا بالسجن المشدد 5 سنوات لقتله طفلة بالكلاحين

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، طالبا متهما بقتل طفلة في قرية الكلاحين التابعة لمحافظة قنا بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2018 عندما لقى طفل يدعى عبده.أ.ج، مصرعه بعد إصابته بطلقات نارية أطلقها عليه شخصين وشرعوا في قتل 2 آخرين بتواجد شخصين آخرين، وكانت قد قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لوالد الطالب ويدعي علي.ع، 52 عاما، سائق.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 10400 لسنة 2018 والتي قضت بحكمها سالف الذكر.