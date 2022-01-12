الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرحلة ما بعد الملكة إليزابيث.. كيت ميدلتون البديل الأول لديانا

كيت ميدلتون وويليام
كيت ميدلتون وويليام

كشف أحد الخبراء أن كيت ميدلتون تستعد لأخذ لقب الأميرة ديانا بعد رحيل الملكة اليزابيث الثانية، ومن المقرر أن تصبح كيت ميدلتون أميرة ويلز التالية، بعد أن حصلت على اللقب من ديانا، عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.


وأكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن دوقة كامبريدج البالغة من العمر 40 سنة، في طريقها لتحل محل الأميرة ديانا عندما أصبح الأمير تشارلز ملكًا بعد أن ارتدت خاتم خطوبتها لأكثر من عقد.


وأكدت الكاتبة الملكية كاميلا توميني أن كيت وويليام يستعدان ليكونا "ولي العهد وأميرة ويلز، فمن المثير للاهتمام فيها أنها محورية للغاية، إنها والدة ملك المستقبل الأمير جورج وزوجة ملك المستقبل الأمير ويليام".


وتابعت: «فيما يتعلق بالنظام الملكي وخاصة في غياب دوق ودوقة ساسكس، فهي شخصية مؤثرة للغاية تتحرك إلى الأمام ولها دور كبير في العائلة المالكة».


وأضافت: «هناك قدر من الحديث عن الانتقال في المهام والألقاب وراء بوابات القصر، كيت بالفعل أميرة ويلز التالية، لم تأخذ دوقة كورنوال هذا اللقب لأسباب واضحة لكنها فعليًا هي الشخص الذي سيملأ مكان ديانا عندما يحين الوقت، أعتقد أنها تشعر بثقل تلك المسئولية».


واستطردت الكاتبة قائلة: «أمير وأميرة ويلز المستقبليان وبالطبع يستعدان ليصبح ويليام ملكًا في يوم من الأيام وكيت لتكون ملكة إلى جانبه، ومع ذلك، قد لا تكون كيت قادرة على أن تصبح رفيقة الملكة إذا لم تحصل كاميلا على اللقب قبلها».


وحول وضع كاميلا دوقة كورنوال، قال المؤرخ الملكي كونيج «أمر غير واضح بالمرة فمن الممكن ألا يتم منحها لقب ملكة والاكتفاء بمنحها لقب أميرة».


وتابع: «لا يوجد قانون، فمن التقاليد أن تكون زوجة الملك هي الملكة».


وأضاف: «أجد الأمر سخيفًا شخصيًا، أعتقد أنه سيكون بمثابة سابقة مروعة على سبيل المثال إذا كانت كاميلا هي الأميرة القرينة ، فلماذا يجب أن تكون كيت زوجة الملك والملكة».

كيت ميدلتون الامير جورج الاميرة ديانا ولي العهد دوق دوق ودوقة ساسكس الملكة إليزابيث دوقة كامبريدج الملكة اليزابيث الثانية أميرة ويلز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الصحة»

فضيحة «الكان».. الحكم ينهي مواجهة مالي وتونس قبل الوقت الأصلي

الحكومة تكشف حقيقة الأسعار المتداولة لـ برامج العمرة للموسم الحالي

السفير البريطاني: نثق في قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية: غياب المساءلة القانونية الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»