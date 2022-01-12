مرحلة ما بعد الملكة إليزابيث.. كيت ميدلتون البديل الأول لديانا

كشف أحد الخبراء أن كيت ميدلتون تستعد لأخذ لقب الأميرة ديانا بعد رحيل الملكة اليزابيث الثانية، ومن المقرر أن تصبح كيت ميدلتون أميرة ويلز التالية، بعد أن حصلت على اللقب من ديانا، عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.



وأكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن دوقة كامبريدج البالغة من العمر 40 سنة، في طريقها لتحل محل الأميرة ديانا عندما أصبح الأمير تشارلز ملكًا بعد أن ارتدت خاتم خطوبتها لأكثر من عقد.



وأكدت الكاتبة الملكية كاميلا توميني أن كيت وويليام يستعدان ليكونا "ولي العهد وأميرة ويلز، فمن المثير للاهتمام فيها أنها محورية للغاية، إنها والدة ملك المستقبل الأمير جورج وزوجة ملك المستقبل الأمير ويليام".



وتابعت: «فيما يتعلق بالنظام الملكي وخاصة في غياب دوق ودوقة ساسكس، فهي شخصية مؤثرة للغاية تتحرك إلى الأمام ولها دور كبير في العائلة المالكة».



وأضافت: «هناك قدر من الحديث عن الانتقال في المهام والألقاب وراء بوابات القصر، كيت بالفعل أميرة ويلز التالية، لم تأخذ دوقة كورنوال هذا اللقب لأسباب واضحة لكنها فعليًا هي الشخص الذي سيملأ مكان ديانا عندما يحين الوقت، أعتقد أنها تشعر بثقل تلك المسئولية».



واستطردت الكاتبة قائلة: «أمير وأميرة ويلز المستقبليان وبالطبع يستعدان ليصبح ويليام ملكًا في يوم من الأيام وكيت لتكون ملكة إلى جانبه، ومع ذلك، قد لا تكون كيت قادرة على أن تصبح رفيقة الملكة إذا لم تحصل كاميلا على اللقب قبلها».



وحول وضع كاميلا دوقة كورنوال، قال المؤرخ الملكي كونيج «أمر غير واضح بالمرة فمن الممكن ألا يتم منحها لقب ملكة والاكتفاء بمنحها لقب أميرة».



وتابع: «لا يوجد قانون، فمن التقاليد أن تكون زوجة الملك هي الملكة».



وأضاف: «أجد الأمر سخيفًا شخصيًا، أعتقد أنه سيكون بمثابة سابقة مروعة على سبيل المثال إذا كانت كاميلا هي الأميرة القرينة ، فلماذا يجب أن تكون كيت زوجة الملك والملكة».