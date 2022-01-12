إخماد حريق في أحد الشقق السكنية بالإسماعيلية

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء في إخماد حريق نشب في أحد الشقق السكنية بشارع الدقهلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، باندلاع حريق في إحدى الشقق في شارع الدقهلية بجوار مسجد عمر بن عبدالعزيز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من رجال الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.