عضو بـ«الشيوخ»: منتدى شباب العالم تمكين حقيقي للأجيال الجديدة

ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بأسيوط، تنظيم مصر للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

كما ثمن الكحيلي، في بيان له اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى وفعالياته في مختلف الجلسات، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات خلق حلقات نقاشية لكل القضايا على المستوى المحلي والعالمي، لا سيما قضية العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر دائما تتحدى الصعاب وتدهش العالم بقدرتها على تجاوزها، مشيراً إلى أن إبهار العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتحدى ظروف كورونا بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ليس بجديد على مصر وشبابها.

وقال الكحيلي إن المنتدى يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا وتمكينهم الحقيقي من وضع خارطة المستقبل للأجيال الجديدة، وهو ما يعد تطبيقا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة.

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة يعد رسالة سلام للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمن، ومنصة حقيقة لدعم شباب يستطيع رفع راية الوطن، فضلاً عن مواكبة التغيرات العالمية خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن الثقة التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب باعتبارهم قادة المستقبل، كانت السبب الرئيسي لإظهار إمكانيات هؤلاء الشباب وإبداعاتهم.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن انعقاد منتدى شباب العالم في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة المصرية على تحدي الجائحة، من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كما أن تنظيم وإدارة المنتديات العالمية يعكس الإدارة الرشيدة المبنية على الخبرات والتأهيل، ورؤية الدولة المصرية حول تمكين الشباب والمرأة في كل المجالات.