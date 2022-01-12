استمرار حملات رفع الإشغالات بالوراق.. والأهالي: «يجب معاقبة المخالفين»

تواصل محافظة الجيزة حملاتها على منطقة الوراق لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتي شملت المخازن المخالفة وغيرها للتأكد من التزامها بشروط الحماية والسلامة العامة، وذلك بمتابعة هاني السيسي رئيس حي الوراق، وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويقول على كرم أحد أهالي منطقة الوراق، إن إشغالات الطريق والتعدي عليه بمختلف أنواعه تسبب كوارث للمارة بالشوارع وسائقي السيارات، مشيدا بحملات الإزالة المستمرة التي تشنها محافظة الجيزة للسيطرة على الوضع العشوائي واستغلال بعض أصحاب المحال.

واستكمل حديثه بأن كان دائما ما يطالب الأهالي بضرورة المتابعة على حملات الإزالة والحرص على عمل دوريات مستمرة لمنع عودة الإشغالات وهذا ما تعمل عليه المحافظة في الوقت الحالي من تكرار الحملات ومواصلة تواجدهم بالشوارع.

وأضاف محمد علي أحد أهالي منطقة الوراق أن كافة شوارع منطقة الوراق دون استثناء تشهد حوادث وكوارث يومية وسببها الأساسي تعديات وإشغالات بعض أصحاب المحال، لافتا إلى أن تكدس السيارات وتصادمها أمر اعتاد على رؤيته يوميا وهو ما ينتج عنه مشاحنات ومشاجرات بين الأفراد وبعضهم وهو ما يسبب أيضا عرقلة حركة المارة بالشارع.

تابع إن الكارثة الحقيقة في أصحاب المحال والمخازن المتواجدين على الطريق العام وليس الشوارع الجانبية وهما السبب الأساسي في حدوث الأزمة، مؤكدا على ضرورة معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم لعدم تكرار الأمر من جديد وظهور الأزمات مرة أخرى.

أوضح طاهر محمدي أحد أهالي المنطقة أنه بجانب الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام هناك العديد من الأزمات داخل المنطقة على رأسها تلال القمامة والتي أصبحت موجودة في كل شارع وميدان وهي سبب أيضا في العديد من الكوارث وعرقلة حركة المارة وتكدس السيارات بالشوارع وأزمة الصرف الصحي وغيرها من المشكلات التي يجب الالتفات إليها أيضا.