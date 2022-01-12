ألمانيا: إعطاء 714 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم واحد

تلقى نحو 714 ألف شخص في ألمانيا أمس الثلاثاء جرعة لقاح مضاد لكورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، ارتفعت بذلك نسبة المطعمين بجرعتين في البلاد إلى 72.2% من إجمالي السكان (ما يعادل 60 مليون نسمة)،

وذكر المعهد أن نسبة من تلقوا جرعة تعزيزية ضد كورونا بلغت حتى الآن 44.2 % من إجمالي السكان (ما يعادل 8ر36 مليون نسمة)، بينما بلغت نسبة من لم يتلقوا التطعيم 25.2%، ما يعادل 21 مليون شخص، من بينهم نحو 4 ملايين طفل أقل من 4 أعوام، وهي فئة عمرية لم يصرح لها بعد بتلقي التطعيم.

وبحسب البيانات، تلقى نحو 62.2 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا (74.8 % من إجمالي السكان). وتسعى الحكومة الألمانية للوصول إلى نسبة 80% بحلول نهاية هذا الشهر، بعد أن كانت حددت يوم 7 يناير موعدا لبلوغ هذا الهدف.

وسجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور "أوميكرون" شديد العدوى، وسط تراجع معدل التطعيم مقارنة بمناطق أخرى في أوروبا.

وكان المستوى القياسي السابق للإصابات اليومية قد بلغ أكثر من 76 ألفا يوم 26 نوفمبر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا، حتى الآن، سبعة ملايين و661811 إصابة، وارتفعت الوفيات 384 اليوم الأربعاء ليبلغ الإجمالي 114735 وفاة.

وحصل أقل من 75 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لكوفيد-19 وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا اشترت خمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك لتسريع برنامج الجرعات المعززة في البلاد.