وزير الطيران يتفقد جناح «مصر للطيران» بمنتدى شباب العالم

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم، زيارة لجناح "مصر للطيران" بقاعة المؤتمرات، حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف المنتدى بما يليق بمكانة مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى والذى يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحظى جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات المنتدى بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم حيث توافدوا لزيارة جناح مصرللطيران وتقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية كما يتم تقديم هدايا تذكارية لزوار الجناح بشعار مصر للطيران ومنتدى شباب العالم.

وكانت "مصر للطيران" قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم من خلال وضع الشعار على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية، وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.

كما شهد جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم إقبالا كبيرا في إطار الدور الوطني الذي تقوم به شركة مصرللطيران خلال مشاركتها في فعاليات منتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٠ الى ١٣ يناير الحالى تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جناح الشركة الوطنية الذى أقامته داخل قاعة المؤتمرات إقبالا كبيرا من المشاركين منذ بدء فعاليات المنتدي للتعرف على الخدمات المتنوعة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها إلى جانب مراجعة المشاركين لحجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وفرق العمل المختلفة بالجناح كما يتم توزيع هدايا تذكارية على زوار الجناح بشعار مصرللطيران ومنتدي شباب العالم .