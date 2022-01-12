الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استرداد قطعتي أرض من غير الجادين بوادي النطرون في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المحاسب السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، باسترداد قطعتي أرض زراعية بمساحة إجمالية ١٦ فدانا وقيراط و٤ أسهم بقرية كفر داود.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

هذا وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدي على مساحة 1243 م٢ بنطاق 5 مراكز عبارة عن تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بمساحة 633 متر بكوم حماده، إزالة 8 حالات تعدي حوض سمكي بمساحة 220 متر  بشبراخيت.

كما جرى تنفيذ حالتي إزالة في المهد بالتعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 200 م٢ بحوش عيسى، وإزالة وإيقاف شدة خشبية مخالفة في المهد على مساحة 100م دور أول علوي بقرية الكوم برشيد خارج الحيز العمراني، إزالة حالة تعدي بمساحة 90م بنطاق قرية زاوية غزال بدمنهور.

 

محافظة أراضي محافظ حملات فدان

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وائل لطفي

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