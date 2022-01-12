تفاصيل ضبط مسجل خطر هارب من 23 حكم قضائي في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على مسجل خطر هارب من تنفيذ 23 حكمًا قضائيًا، في محافظة المنيا.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه في 23 قضية أبرزها «سرقة بالإكراه ، سلاح، نصب، مقاومة سلطات، ضرب، استيلاء»، والمطلوب التنفيذ عليه في4 جنايات من بينهم حكم بالسجن المؤبد، حال تردده على محل إقامته، وبحوزته «بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار».

بمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.