تساقط الشعر بعد الحمل.. الأسباب والنصائح والعلاجات المنزلية

خلال فترة الحمل، تكون بعض النساء في أفضل حالاتهن الطبيعية بشعر كثيف ووجوه متوهجة هذا بشكل عام بسبب زيادة مستويات هرموني الحمل الاستروجين والبروجسترون، ومع ذلك فإن الفترة بعد الحمل قد تحدث تغيرات جسدية مختلفة ، بما في ذلك تساقط الشعر.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لموقع “downtoearth” أسباب تساقط الشعر بعد الولادة وعلاجاته.

كيف تتعاملين مع تساقط الشعر بعد الولادة؟

تغيير الشامبو: استخدم شامبو مكثف ومكيف خفيف الوزن لا تستخدمي الشامبو بخصائص الترطيب المكثفة، والتي قد تجعل الشعر يبدو أرق وعرجًا.

التعامل مع الشعر: استخدمي حركات لطيفة أثناء غسل شعرك وتمشيطه.

التصفيف: لا تقومي بتصفيف شعرك على شكل ضفائر أو ضفائر مشدودة أو ذيل الحصان، ما قد يؤدي إلى شد شعرك مما يؤدي إلى تكسره.

يمكنك أيضًا التفكير في تسريحة شعر أقصر خلال هذه الفترة لإضفاء مظهر أكثر كثافة على الشعر وتقليل الوزن على فروة الرأس.

ما هي بعض العلاجات المنزلية لدعم نمو الشعر؟

التغذية الكافية: إلى جانب الهرمونات، يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) والنياسين والزنك والأحماض الدهنية الأساسية والأيرون تساقط الشعر، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الخضروات الورقية واللبن الرائب والبازلاء والبرتقال.

قناع بياض البيض: يمكن تحضير هذا العلاج الكلاسيكي لتساقط الشعر بخلط ملعقة كبيرة من العسل وزيت الزيتون مع بياض البيض تساعد الفيتامينات وزلال البيض في إصلاح الشعر التالف.

زيت الخروع: يتكون زيت الخروع أساسًا من حمض الريسينوليك ، الذي يعزز إمداد فروة الرأس بالدم، وبالتالي يزيد من نمو الشعر ويمنع تساقطه.

اللبن الرائب: إنه من بين المكونات الأكثر شيوعًا لمنع تساقط الشعر مع تعزيز نمو الشعر الصحي، امزجي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الرائب وملعقة كبيرة من عصير الليمون وضعيه على شعرك لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل شطفه.

بذور الحلبة: انقعي البذور في الماء طوال الليل واصنعي منها معجونًا وضعيها على فروة رأسك اشطفه بعد 30 دقيقة بالماء المستخدم للنقع متبوعًا بالماء العادي.

التدليك: تدليك فروة رأسك قبل غسل الشعر يزيد الدورة الدموية لفروة الرأس ويقوي الجذور بينما يريح العقل كما أنه يزيد من امتصاص العناصر الغذائية قم بتدليك فروة رأسك لمدة خمس إلى عشر دقائق بالزيوت الأساسية في الزيوت الحاملة، مثل جوز الهند أو اللوز، واشطفها جيدًا.

مكملات البيوتين: يمكن أن يؤدي نقص الكيراتين إلى تساقط الشعر وتقصفه، ويسهل فيتامين Hأو B7، المعروف أيضًا باسم البيوتين، تخليق الكيراتين.