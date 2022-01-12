سقوط عصابة «التسفير للخارج» في قبضة أمن القاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بالمرج.

بداية الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، كما أضافت التحريات بأن المذكور مقيم خارج البلاد وأن زوجته ، شريكة بذات الشركة، تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي وإرسالها له بالخارج.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها، وبحوزتها «4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة – 19 فيزا كارت لعدة بنوك – 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك بإسم المتهمين – 3 أكلاشيه بإسم الشركة – 3 هواتف محمولة بمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة.

وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم لزوجها بتلك الدولة، كما أمكن التوصل إلى 5 من المجني عليهم.

وباستدعائهم اتهموهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.