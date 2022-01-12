كارول سماحة: «أغنياتي بتضرب وبتوجع.. وبتول عرفة وجه السعد علي»

عبرت كارول سماحة عن سعادتها بنجاح أغنية "شكرًا" التي طرحتها منذ حوالي 10 أشهر ولكنها أعربت عن مللها من كثرة تداول الناس لها على "إنستجرام" وعلى "تويتر".

كارول قالت لبرنامج "the insider" بالعربي للإعلامي إيلي نخلة أنها كانت تتوقع لها النجاح مشيرة الى أن ما حدث يذكرها بنجاح أغنية "اطلع فيي هيك" و"خليك بحالك" و"تعودت".

وأكدت أن الجمهور يعشق الأغاني الدرامية والرومانسية وهذا النوع من الأغاني "بيضرب وبيوجع" على حد قولها وقوتها أنها تحافظ على انتشارها لسنوات.

وعن علاقتها بالمخرجة بتول عرفة، عبرت كارول عن سعادتها بنجاحها كمخرجة مصرية وعربية وبأنهما وجه السعد على بعضهما البعض، وأشارت الى أن بتول تأخذ رأيها في بعض أعمالها كصديقة.

كارول أكدت أيضاً على أنها تعطي بعض الملاحظات لبتول بصراحة ودبلوماسية لأنها تريد مصلحتها وبدورها تقوم بتول بإعطاء رأيها بأغاني تود كارول طرحها وأشارت الى أنه لديها ذوق موسيقي عالي.