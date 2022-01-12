التحقيق مع متهم أشعل النيران في ماكينة صراف آلي بالغربية

تباشر النيابة العامة بكفرالزيات محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع متهم أشعل النيران في ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك عن طريق إلقاء مادة مشتعلة على الماكينة وإضرام النيران بها، وطلبت النيابة الاستعلام من البنك عن التلفيات وتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في الماكينة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في ماكينة صراف آلي بسور مدرسة بمركز كفر الزيات، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ، وتبيَّن قيام شاب بإشعال النيران في ماكينة الصراف الآلي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران المشتعلة قبل وصولها إلى الأموال المودعة.

وبالفحص والمعاينة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالحريق، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات، من القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة للوقوف على ملابسات ومعرفة ظروف الواقعة.