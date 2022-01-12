الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم أشعل النيران في ماكينة صراف آلي بالغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة بكفرالزيات محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع متهم  أشعل النيران في ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك عن طريق إلقاء مادة مشتعلة على الماكينة وإضرام النيران بها، وطلبت النيابة الاستعلام من البنك عن التلفيات وتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في الماكينة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في ماكينة صراف آلي بسور مدرسة بمركز كفر الزيات، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ، وتبيَّن قيام شاب بإشعال النيران في ماكينة الصراف الآلي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران المشتعلة قبل وصولها إلى الأموال المودعة.

وبالفحص والمعاينة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالحريق، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات، من القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة للوقوف على ملابسات ومعرفة ظروف الواقعة.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية الدراجات النارية الإجراءات القانونية 2744 مخالفة الخوذة ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات شاب أشعل النيران ماكينة الصراف الآلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.5% خلال 2021-2022

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

وزير البترول: بدء تنفيذ أول مصفاة للذهب في مصر بمرسى علم

اندلاع حريق في معهد الكبد بقصر العيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها