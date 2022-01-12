الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة أمريكية تبرز كلمة الرئيس السيسى عن أزمة الهجرة فى منتدى الشباب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص أزمة الهجرة واستقبال مصر ملايين اللاجئين والتزامها بحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في المجتمع، خلال فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى انطلق الإثنين وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل. 

 

وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إنه "على عكس الدول الأوروبية، ظلت مصر لعقود طويلة ملاذا للمهاجرين القادمين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر"، مشيرة إلى انتقاد الرئيس السيسي خلال المنتدى تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة الهجرة ورفضه استقبال اللاجئين. 

 

وأبرزت تأكيد السيسي بأن مصر تستضيف ما لا يقل عن 6 ملايين شخص فروا من الصراع والفقر في بلادهم، مضيفًا أن الحكومة المصرية، على عكس بعض البلدان الأخرى، لا تحتجز المهاجرين في مخيمات ولكنها تسمح لهم بالعيش بحرية في المجتمع، مشيراً إلى التزام القاهرة بتوفير التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لجميع المهاجرين واللاجئين. 

ونقلت عنه قوله في هذا الشأن: "أنا أتحدث عن أعداد ضخمة ، ليست حوالي خمسة أو عشرة آلاف، التي يرفض أصدقاؤنا في أوروبا استقبالها"، لافتة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اقامت جدران خرسانية وأسلاكا شائكة وأعدت نظام مراقبة بطائرات مسيرة في وجه أشخاص فارون من الحروب بحثا عن الأمان وعن حياة أفضل في أوروبا الغربية. 

وتابعت إنه على الناحية الأخرى، لفت الرئيس السيسي إلى أن حكومته شددت في السنوات الأخيرة أمن الحدود، وتمكنت من منع استغلال مصر كنقطة انطلاق للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وبينت قول الرئيس بأن حكومته لم تسمح باستغلال مصر كنقطة عبور، حيث يعبر أشخاص إلى المجهول ويواجهون مصيرا في غاية القسوة بالبحر المتوسط بينما يهاجرون إلى أوروبا.

أسوشيتد برس الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاجئين منتدى شباب العالم السيسي المهاجرين الاتحاد الأوروبي

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