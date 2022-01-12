موجة حر شديدة تقطع الكهرباء عن عدة أماكن فى العاصمة الأرجنتينية

تسببت موجة حر شديدة في الأرجنتين في انقطاع الكهرباء عن عدة أماكن في العاصمة بوينس آيريس.

ووصل عدد الأشخاص الذين انقطعت عنهم الكهرباء في بوينس آيريس وضواحيها إلى نحو 700 ألف شخص.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب انقطاع الكهرباء كان اندلاع حريق في أحد خطوط الكهرباء خارج بوينس آيريس.

كانت الشركات المشغلة للشبكات سجلت في وقت سابق مستويات عالية من الطلب على الكهرباء، حيث قام العديد من الناس بتشغيل أجهزة التكييف بسبب الحرارة.

يذكر أن درجة الحرارة التي تم تسجيلها في العاصمة الأرجنتينية بلغت 39 درجة عند الظهر، ومن المنتظر أن تستمر موجة الحر بدرجات حرارة لا تقل عن 35 درجة حتى يوم الأحد المقبل.

وعلى صعيد آخر، سجلت الأرجنتين حصيلة غير مسبوقة بإصابات فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وصلت إلى 109 آلاف و 608 حالات جيدة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 25 ألفًا و 303 حالات، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بسبب "كوفيد- 19" لتصل إجمالي الوفيات إلى 117 ألفًا و 386 وفاة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وتعافى إجمالي 5 ملايين و 427 ألفًا و 191 مريضًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.